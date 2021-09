Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Am Mittwoch den 22.09.2021, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Walstedder Straße (L671) in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Datteln musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm befuhr ein 16- Jähriger aus Hamm die Walstedder Straße mit seinem Kleinkraftrad. Dieser sah den vor ihm stehenden Pkw zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich der 16- Jährige leicht. Er wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

