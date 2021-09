Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte- Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Warendorf (ots)

Am 21.09.2021, gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 19- Jähriger aus Ostbevern mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr Mozartstraße/ Wolbecker Straße in Telgte entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 77- Jährige aus Telgte wollte mit ihrem Pkw den Kreisverkehr in Richtung Mozartstraße verlassen. Dabei übersah sie den Fahrradfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß wodurch der 19- Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vorsorglich einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 60 Euro geschätzt.

