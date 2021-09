Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Meldung zu schwerem Verkehrsunfall

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Autofahrerin nach Unfall verstorben - Obertshausen

(aa) Die Landesstraße 3117 aus Richtung Obertshausen kommend war zwischen Rembrücker Weg und Udenhoutstraße am Samstag wegen eines schweren Verkehrsunfalls voll gesperrt. Gegen 12.40 Uhr kam laut ersten Zeugenangaben ein Honda auf gerader Fahrbahn plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt - die 52-Jährige aus Darmstadt verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Sperrung der L 3117 wurde gegen 14.50 Uhr aufgehoben.

Offenbach, 18.09.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

