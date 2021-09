Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unbekannter beschädigt Auto während der Fahrt und flüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (02.09.2021, 15.30 Uhr) einen 35-Jährigen im Straßenverkehr in Oelde gefährdet und sein Auto beschädigt, anschließend fuhr er weiter.

Der Lippborger war auf der Rhedaer Straße aus Herzebrock kommend Richtung A 2 unterwegs, als er von einem schwarzen Land Rover zunächst überholt und geschnitten wurde. Als der Fahrer des Land-Rovers vor dem 35-Jährigen einscherte, stießen die beiden Autos zusammen. Der Unbekannte bog einige Meter weiter nach rechts Richtung Oelde ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu informieren.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Land Rover mit BE- oder OE-Kennzeichen. Das Auto müsste hinten rechts beschädigt sein.

Hinweise zu dem unbekannten Auto oder Fahrer bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell