Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zwischen Pedelecfahrer und Auto

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagvormittag (02.09.2021, 11.35 Uhr) ein Pedelecfahrer in Sassenberg verletzt worden.

Eine 67-jährige Frau aus Harsewinkel-Greffen war in ihrem Auto an der Kreuzung Robert-Linnemann-Straße/Porschestraße unterwegs und plante nach rechts abzubiegen. Als sie in die K 18 einbog, stieß sie mit einem 72-jährigen Pedelecfahrer zusammen, der auf dem linksseitig verlaufenden Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Warendorfer und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell