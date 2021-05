Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch und Diebstahl in Autowaschanlage

Warendorf (ots)

Der Inhalt zweiter Münzautomaten einer Autowaschanlage war zwischen Sonntag (23.05.2021) und Montag (24.05.2021) das Ziel von Unbekannten in Beckum-Neubeckum.

Der oder die Täter haben sich vermutlich zwischen 18.00 Uhr (Sonntag) und 08.27 Uhr (Montag) über eine Stahltür Zugang zu einem Lagerraum der Automatenwaschanlage an der Straße Mark I verschafft. Hier stahlen sie Bargeld aus zwei Automaten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu dem Einbruch und Diebstahl in Neubeckum oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell