Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.5.2021, 11.05 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rinkerode, B 54 leicht verletzt. Der 60-Jährige bog mit seinem Motorrad von der Alten Dorfstraße links auf die B 54 ab. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Rinkeroder mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand der B 54 an. Der 60-Jährige versuchte noch mit seinem Motorrad auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Daraufhin stürzte der Lünener und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell