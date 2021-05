Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. 35-Jährigen in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.5.2021 war ein 35-Jähriger für zwei Polizeieinsätze an der Ostenstraße in Westkirchen verantwortlich und wurde in Gewahrsam genommen. Kurz vor Mitternacht kam es zwischen dem 35-Jährigen und Bewohnern zu Streitigkeiten. Als Polizisten dort eintrafen, war der Westkirchener nicht vor Ort. Bewohner berichteten, dass der Tatverdächtige mehrfach am Abend randaliert und sie bedroht habe. Etwa dreißig Minuten später tauchte der 35-Jährige wieder an der Wohnung auf. Dort fanden Einsatzkräfte den Mann auf dem Grundstück und nahmen ihn in Gewahrsam. Denn die Polizisten versuchten vergeblich den Mann zu beruhigen. Der stark alkoholisierte 35-Jährige verhielt sich weiter unkooperativ und aggressiv. Des weiteren beleidigte der Westkirchener die Beamten mehrfach, so dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten.

