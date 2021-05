Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zeugin beobachteten Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, 21.5.2021 beobachtete eine Zeugin gegen 17.40 Uhr einen Verkehrsunfall an der Straße Im Lütken Esch in Westbevern. Ein später ermittelter 87-jähriger Telgter befuhr mit seinem Auto die Straße Im Lütken Esch und streifte dabei einen geparkten Pkw. Anschließend wendete der Senior, fuhr langsam an der Unfallstelle vorbei, hielt jedoch nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern. Die Westbevernerin notierte sich das Kennzeichen, mit dessen die Polizei den Verursacher ermitteln konnte. Dieser gab an, den Schaden nicht erkannt zu haben.

