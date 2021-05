Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst- Albersloh, Feuer schnell gelöscht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.052021, gegen 10:40 Uhr, erhielten die Feuerwehr und die Polizei eine Brandmeldung aus der Bauernschaft West II zwischen Sendenhorst und Albersloh. Nach ersten Angaben sollte dort eine Scheune brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass lediglich gelagertes Kaminholz unter einem Abdach in Brand geraten war. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, wenngleich auch das Abdach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden wurde auf 5.000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

