POL-WAF: Beckum. Verkehrsteilnehmer entdecken PKW im Straßengraben

Warendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden (22.05.2021, 03.00 Uhr) wurde die Polizei Warendorf über einen im Graben liegenden PKW informiert. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten das Fahrzeug im Vorbeifahren, an der Landstraße 794 zwischen Ahlen und Beckum, bemerkt.

Im Zuge der nachfolgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die Landstraße aus Beckum kommend in Fahrtrichtung Ahlen befuhr. In Höhe "Butterschlot" kam der Mann aus dem Kreis Coesfeld im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen angrenzenden Graben und kam vor einem Straßenbaum zum Stillstand. Der zunächst eingeklemmte Mann, wurde durch Kräfte der Feuerwehr Beckum aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da die unfallaufnehmenden Polizeibeamten bei dem Schwerverletzten starken Alkoholgeruch wahrgenommen haben,ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. 1 Stunde gesperrt.

