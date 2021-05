Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mädchen schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.2.2021, 15.50 Uhr verletzte sich ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Neubeckum schwer. Die 12-Jährige war auf Inline-Skates unterwegs und querte in Höhe der Einmündung Goethestraße die Hauptstraße zwischen geparkten Autos. Dabei wurde sie von einem Pkw eines 54-Jährigen erfasst, der die Hauptstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Die 12-Jährige stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Neubeckumerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden daran beträgt etwa 2.000 Euro.

