POL-WAF: Beelen. Dank aufmerksamen Nachbarn Verkehrsunfallflucht geklärt

Warendorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte eine Verkehrsunfallflucht geklärt werden, die sich am Donnerstag, 20.5.2021, gegen 10.00 Uhr in Beelen an der Warendorfer Straße ereignet hat. Ein 41-Jähriger rangierte auf dem Parkplatz einer Versicherung und beschädigte dabei einen grauen 3er BMW. Da er den Zusammenstoß nicht bemerkt hat, fuhr der Beelener weg. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durchgeführt werden. Dort stellten Polizisten den Verursacher sowie das benutzte Auto fest, an dem sich übereinstimmende Lackspuren befanden.

