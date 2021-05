Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Gegen Verkehrszeichen gefahren und Ölspur verursacht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.5.2021 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 10.15 Uhr auf der Hesselstraße in Milte gegen ein Verkehrszeichen sowie gegen einen Leitpfosten. Dabei wurde offensichtlich die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, da sich an der Unfallstelle Öl befand. Des Weiteren stellten Polizisten an der Schulstraße und dem Milter Mühlenpatt eine etwa 500 Meter lange Ölspur fest. Möglicherweise fuhr der Verursacher mit seinem Fahrzeug bis zu einer Bank, wo er dieses abschleppen ließ. Die Fahrbahn wurde von einer Reinigungsfirma gereinigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer hat möglicherweise den Abschleppvorgang beobachtet oder kann Angeben zu dem Veursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell