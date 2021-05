Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Laptop und Kamera bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Ein Einbruch ereignete sich am Donnerstag, 6.5.2021, zwischen 7.40 Uhr und 17.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Oststraße in Beckum. Dabei erbeutete der Täter einen Laptop und eine Kamera. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

