Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Münstermaifeld

Mayen (ots)

Münstermaifeld - Am 08.10.2020 gegen 23:54 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Frankenstraße in Münstermaifeld. Hier ist ein Fahrzeug welches aus der Obertorstraße in die Frankenstraße fuhr, im Verlauf der Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem linksseitig abgestellten PKW kollidiert. Der Schaden an dem abgestellten PKW dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz oder BMW (ältere Baureihe) gehandelt haben. Durch den Zusammenstoß dürfte dieses Fahrzeug vorne links nicht unerheblich beschädigt sein. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem beschriebenen Fahrzeug mit korrespondierenden Schäden geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

