POL-WAF: Drensteinfurt/Kreis Warendorf. Aufmerksame Zeugin half bei Klärung nach Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich am Donnerstag, 29.4.2021, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz einer Arztpraxis an der Mühlenstraße in Drensteinfurt ereignet hat. Die 42-Jährige hörte einen Knall, der von dem Parkplatz kam, sah wie ein Autofahrer neben einem Audi stand und dann zügig davon fuhr. Sie notierte sich das Kennzeichen und entdeckte kurz darauf einen Schaden an dem Audi. Die Frau aus Hamm informierte die Halterin, die wiederum die Polizei rief. Anhand des Kennzeichens führten die Beamten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Der 21-jährige Fahrer gab an, auf dem Parkplatz gewesen zu sein und versicherte den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Dank vieler aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger erhält die Polizei regelmäßig wertvolle Hinweise mit deren Hilfe sie Verkehrsunfallfluchten klären kann. Denn für den Fahrzeugbesitzer ist es sehr ärgerlich, zu einem beschädigten Fahrzeug zurückzukommen, ohne dass sich der Verursacher gemeldet hat. Noch ärgerlicher ist es, wenn der Fahrzeughalter selber für den Schaden aufkommen muss. Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Jeder Fahrzeugführer ist verpflichtet, bei einem Verkehrsunfall seine Personalien bekanntzugeben und riskiert bei einer Flucht seinen Führerschein. Ist der Geschädigte nicht vor Ort, muss der Verursacher eine angemessene Zeit am Unfallort warten. Kann der Geschädigte nicht ausfindig gemacht werden, hat der Verursacher seine Personalien zu hinterlassen und den Unfall zeitnah der Polizei mitzuteilen.

