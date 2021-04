Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.4.2021, 1.45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem Lkw beim Einparken gegen einen Pkw, der auf dem Parkstreifen an der Kruppstraße in Ahlen stand. Dadurch entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Lkw-Fahrer alkoholisiert war. Daher ließen sie dem Mann aus Steinfeld eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

