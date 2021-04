Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mit Axt Auto beschädigt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.4.2021 hielt ein alkoholisierter 52-Jähriger die Polizei in Neubeckum auf Trab. Gegen 4.15 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Schillerstraße, dass der Neubeckumer mit einem Gegenstand auf ein Auto einschlage. Als Polizisten dort eintrafen, befand sich der Tatverdächtige wieder in seiner Wohnung. Die Beamten forderten ihn auf, ruhig zu sein und weder zu stören noch zu randalieren. Das sicherte er zu und gab zunächst auch Ruhe. Gegen 5.35 Uhr schlug der Mann erneut auf den bereits beschädigten Pkw seiner Nachbarin ein. Nun nahmen die Einsatzkräfte den 52-Jährigen in Gewahrsam und stellten eine Axt als mögliches Tatmittel sicher.

