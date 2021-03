Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrt Rentnerin vor Trickbetrug

Warendorf (ots)

Eine 86-jährige Rentnerin ist am Donnerstag (25.03.2021) Opfer eines so genannten "Schockanrufes" in Oelde geworden.

Die Oelderin wurde von einer unbekannten Frau angerufen. Diese suggerierte ihr glaubhaft am Telefon, dass die Enkelin der 86-Jährigen einen 25-jährigen Mann angefahren und tödlich verletzt habe. Die Familie des Mannes würde den Unfall nicht öffentlich machen, wenn die Rentnerin einen 6-stelligen Betrag bezahle. Außerdem setzte die Betrügerin die Rentnerin unter Druck in dem sie immer wieder darauf hinwies, dass es sich ja um die Enkelin handele. Als die Rentnerin sagte, dass sie nicht so viel Geld habe, willigte die Anruferin in eine kleinere Summe ein. Die Oelderin solle das Geld in bar von der Bank abheben.

Als sie dieser Aufforderung in einer Bank an der Ruggestraße nachkommen wollte, wurde ein Bankmitarbeiter hellhörig. Dieser informierte Angehörige der Frau, um die Echtheit der Geschichte zu überprüfen. Nachdem klar war, dass es sich bei der Anruferin um eine Betrügerin handelte, informierten sie die Polizei. Zu einem finanziellen Schaden kam es Dank des aufmerksamen Bankmitarbeiters nicht.

Die betrügerische Anruferin klang jünger und sprach Hochdeutsch.

Bitte beachten Sie:

- Geben Sie niemals am Telefon Informationen zu Ihrem Vermögen oder Schmuck-und Wertsachen preis - verraten Sie niemandem geheime PIN- oder TAN-Nummern oder andere sensible Daten - Lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen oder erpressen - Bei kleinsten Zweifeln über die Echtheit eines Anrufs: legen Sie sofort auf, lassen Sie sich nicht verbinden und wählen Sie den Notruf der Polizei 110

