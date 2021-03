Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahndung nach mutmaßlicher Taschendiebin

Warendorf (ots)

Die Polizei fahndet nach einer Tatverdächtigen, die im Verdacht steht am Donnerstag, 3.12.2020 einer Frau in Ahlen eine Geldbörse gestohlen zu haben. In dem Portemonnaie befand sich auch eine EC-Karte. Mit der gestohlenen Karte hob die Gesuchte kurz darauf zwei Mal Bargeld in Ahlen ab, bei der Sparkasse und der Filiale der Deutschen Bank. Dabei wurde die Tatverdächtige aufgenommen.

Die Tatverdächtige trug einen langen schwarzen Mantel, darunter eine blue Jeans (am Knöchel zerfranst) und eine rosa Atemschutzmaske. Die Frau hatte die braunen langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden und eine dunkle Handtasche mit einer goldenen Gurtkette dabei.

Die Bilder der Frau können im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ahlen-diebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell