Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Feuer in einer Garage

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag (28.02.2021, 10.45 Uhr) erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über den Brand in einer Garage an der Lippborger Straße in Beckum. Eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Beckum brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Stand kann die Brandursache noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

