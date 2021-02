Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag (25.02.21) und Freitag (26.02.21) im Außenbereich von Drensteinfurt-Walstedde eine Rüttelplatte von einer Baustelle gestohlen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 14.00 Uhr und 07.50 Uhr Zugang zu der Baustelle an der Walstedder Straße verschafft. Hier steuerten sie, mit Hilfe eines vor Ort stehenden Baggers, die Rüttelplatte in Richtung Tatfahrzeug. Vermutlich hoben sie die Rüttelplatte auf Paletten und anschließend in einen Transporter oder Klein-Lkw. Mit diesem Fahrzeug flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell