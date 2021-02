Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Glatteisunfälle überwiegend glimpflich ausgegangen

Warendorf (ots)

Die Polizei im Kreis Warendorf musste zwischen 4.50 Uhr und 8.30 Uhr in 18 Fällen wegen Glatteisunfälle ausrücken. Vielerorts waren die Straßen und Wege wegen überfrierender Nässe spiegelglatt. In drei Fällen stellten die Beamten weder einen Schaden noch verletzte Personen fest. 13 Mal entstand Sachschaden und bei zwei Unfällen wurden zwei Personen leicht verletzt. In den meisten Fällen rutschten Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen - Fahrräder, Autos und Lkw - gegen andere Pkw, Verkehrszeichen, einen Zaun oder Baum. Zwei Mal kamen Fahrzeugführer mit ihrem Autos von der Fahrbahn ab.

