POL-WAF: Ahlen. Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (28.01.2021, 17.45 Uhr) ist eine 57-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ahlen verletzt worden.

Die Ahlenerin war zu Fuß unterwegs und dabei die Kapellenstraße per Fußgängerweg am Kreisverkehr Weststraße / Kapellenstraße zu überqueren. Ein 54-jähriger Ahlener fuhr zeitgleich in seinem Auto auf der Weststraße Richtung Kapellenstraße. Als er durch den Kreisverkehr in die Kapellenstraße fuhr, stieß er mit der 57-Jährigen zusammen, die daraufhin stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

