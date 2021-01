Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Unfall Widerstand gegen Polizisten geleistet

Warendorf (ots)

Donnerstagmorgen ist ein 18-Jähriger alkoholisiert in Ahlen Auto gefahren und von der Straße abgekommen. Außerdem leistete er Widerstand gegen Polizeibeamte.

Der Ahlener war Donnerstagmorgen (28.01.2021, 02.30 Uhr) in seinem Auto auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße Richtung Beckumer Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Alte Beckumer Straße kam er nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen sowie einen Geh- und Radweg und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Er verließ das Auto selbstständig.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum vom Alkohol hindeuteten. Bereits an der Unfallstelle war der Ahlener unkooperativ, aggressiv und verweigerte sich den Anweisungen der Polizisten. Er leistete Widerstand, als er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Der 18-Jährige schubste einen der Polizisten, schlug und trat um sich. Durch die Unterstützung weiterer Beamter gelang es den Polizisten den Ahlener zu fixieren und in ein Krankenhaus zu bringen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten sie ihn anschließend vorübergehend ins Gewahrsam.

Der Sachschaden wird auf 2700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell