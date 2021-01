Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Gitterrost von Überlaufrohr gestohlen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen (13.-20.2.2021) stahlen unbekannte Personen das durch Schrauben gesicherte Gitter eines Überlaufohres an der Regenrückhalteeinrichtung in der Nähe des alten Milter Klärwerks in der Bauernschaft Hörste. Seit einigen Monaten halten sich dort scheinbar Personen auf, die sich immer wieder an einem der Gitterroste zu schaffen machen und dieses von der Einlassstelle nehmen. Daher wurden die Gitter inzwischen mit Schrauben gesichert. Wer kennt die Personen, die sich dort regelmäßig aufhalten? Wer kann Angaben zu dem verschwundenen Gitterrost machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

