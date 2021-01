Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Verletzte bei Brand an einem Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.01.2021, um 16.19 Uhr, kam es im Bereich eines Anbaus an einem Einfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Ostbevern zu einem Feuer. Das Feuer entstand aus bislang ungeklärter Ursache in dem Anbau des Hauses und breitete sich dann auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurden die beiden Hausbewohner verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen wurden die Beiden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Gebäude in zur Zeit nicht bezifferbarer Höhe, die Ermittlungen zur Brandursache dauern ebenfalls an. Während der Löscharbeiten war die L830 für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell