Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksame Zeugin meldete Verdacht der Trunkenheitsfahrt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Freitag, 8.1.2021 beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 23.15 Uhr wie ein Autofahrer mit seinem Pkw auf einem Parkplatz an der Straße Freiheit in Ahlen gegen einen anderes Auto fuhr. Anschließend sah die 50-jährige Ahlenerin wie der Mann aus dem Auto stieg und einen unsicheren Gang hatte. Die Frau rief die Polizei, die den 37-jährigen Autofahrer überprüfte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Ahlener alkoholisiert war. Aufgrund des deutlich positiven Atemalkoholtests ließen sie dem Fahrzeugführer zwei Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Des Weiteren nahmen sie den Unfall auf, den der Ahlener verursacht hatte. Sowohl an seinem Auto als auch an dem angefahrenen Pkw entstanden Sachschäden von 1.500 Euro gesamt.

