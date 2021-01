Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern, Am Flimmerberg, Brand einer Aufenthaltshütte

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, 02.01.2021, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.42 Uhr zu dem Brand der Aufenthaltshütte des dortigen Fischereivereins an der Straße Am Flimmerberg nach Vellern gerufen. Zur Ursache der Brandentstehung können zurzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Personen wurden nicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

