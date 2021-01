Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Rücklicht defekt, Blutprobe folgte

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.12.2020 hielten Polizisten gegen 19.00 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Westring in Oelde an, da das Rücklicht an dem Pkw defekt war. Bei der Überprüfung des 19-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Clarholzer führten einen Drogenvortest vor, der positiv war. Daraufhin folgte für den Fahranfänger die Entnahme einer Blutprobe und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

