Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schlechter Start ins neue Jahr

WarendorfWarendorf (ots)

Das neue Jahr (1.1.2021, 6.05 Uhr) startete für einen 28-Jährigen in Beckum schlecht. Der Lemgoer befuhr mit seinem Auto die Lippborger Straße in Richtung Paterweg. Er konnte dem Kurvenverlauf einer Rechtskurve nicht folgen und kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit seinem Auto zunächst gegen den Bordstein, anschließend gegen einen auf dem Parkstreifen stehenden Pkw sowie einen Baum. Das in Mitleidenschaft gezogene fremde Auto beschädigte ein weiteres ebenfalls auf dem Parkstreifen abgestelltes Fahrzeug. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 56.000 Euro. Da Polizisten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, ließen sie ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Dorthin hatten ihn Rettungskräfte zur stationären ärztlichen Versorgung seiner Verletzungen gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell