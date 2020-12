Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ein Schwerverletzter nach Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

WarendorfWarendorf (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Donnerstag, den 24.12.2020, um 09.00 Uhr, ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Bauernschaft Elker. Nach ersten Erkenntnissen verunglückte der 52-jährige Beckumer bei dem Versuch, Tierfutter mit seinem Gabelstapler zu verladen. Hierbei wurde er aus bislang ungeklärter Ursache in der Hubvorrichtung des Fahrzeugs eingeklemmt. Rettungskräfte verbrachten den Schwerverletzten mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind eingeleitet. Das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster ist eingebunden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell