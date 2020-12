Polizei Warendorf

POL-WAF: Ergänzung zur Meldung vom 23.12.2020 - 08:22 - Glasscheibe eingeschlagen

WarendorfWarendorf (ots)

Das beschädigte Mehrfamilienhaus befindet sich in Warendorf auf der Dreibrückenstraße. ---

Meldung vom 23.12.2020 - 08:22:

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (21.12.2020) auf Dienstag (22.12.2020) die Glasscheibe einer Haustür in Warendorf eingeschlagen.

Der oder die Täter zerstörten die Glasscheibe des Mehrfamilienhauses zwischen 17.00 Uhr und 06.30 Uhr. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer hat den Tathergang beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

