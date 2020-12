Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte - Frau bei Alleinunfall verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am 23.12.2020, gegen 17.02 Uhr kam es in Telgte auf der August-Winkhaus-Straße (Kreisstraße 17) zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Ladbergerin fuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 17 in Richtung Telgte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts auf den Grünstreifen. Der Opel der Ladbergerin geriet ins schleudern, kehrte zunächst auf die Fahrbahn zurück und kam anschließend erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum. An dem Fahrzeug entstand großer Sachschaden. Die 21-jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswage in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Am Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 5000,- Euro.

