Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231108.4 Itzehoe: Ladendieb mit diverser Beute erwischt

Itzehoe (ots)

Nachdem eine männliche Person am Dienstagnachmittag in einem Itzehoer Markt als Ladendieb aufgefallen war, kontrollierte eine Streife denselben Mann am Abend in seinem Fahrzeug. Er führte diverses Diebesgut mit sich, das die Einsatzkräfte sicherstellten.

Gegen 15.45 Uhr fiel ein 32-Jähriger in einem Penny-Markt in Itzehoe auf, als er diverse Packungen mit Zahnpasta in seinen Rucksack steckte. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen einer Streife räumte der Beschuldigte die Artikel schnell wieder aus seiner Tasche - später gab er an, er habe die Zahnpasta kaufen wollen. Nach der Anzeigenaufnahme entließen die Beamten den Mann wieder. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 18.20 Uhr in der Konsul-Rühmann-Straße fiel der Dieb erneut auf. Die Polizisten entdeckten von außen in seinem Fahrzeug unter anderem große Mengen von Kaffee und weitere Artikel, die darauf schließen ließen, dass sie aus einem Diebstahl stammten und dem Weiterverkauf dienen sollten. Die Beamten nahmen den nun zum zweiten Mal aufgefallenen Beschuldigten erst einmal mit auf das Itzehoer Polizeirevier und stellten die in seinem Auto aufgefundenen Waren sicher.

Letztlich muss sich der 32-Jährige wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen verantworten sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein besaß er nicht.

Merle Neufeld

