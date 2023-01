Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230110.2 Kaaks: Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Kaaks (ots)

Am Dienstag um 0:55 Uhr kam es in Kaaks in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Fahrzeugführers.

Ein VW Passat befuhr die Hauptstraße in Kaaks in Richtung Mehlbek. In Höhe der Hausnummer 18 kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und geriet in den Vorgarten des dort gelegenen Hauses. Dabei wurde ein "Findling" mehrere Meter mitgerissen und das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell