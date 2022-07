Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220712.4 Marne: Dieseldieb von der Polizei gestellt

Marne (ots)

Am Freitag um 23:52 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer Landhandelsfirma mit, dass derzeit Diesel vom Tanklager in der Voigtstraße in Marne entwendet wird. In der Vergangenheit kam es dort schon einmal zu einem Diebstahl. Die Überwachungskamera zeigte einen dunklen Kombi, der wohl als Transportmittel diente. Polizeibeamte konnten ein entsprechendes Fahrzeug am Ortsausgang Sankt Michaelisdonn aus Marne kommend anhalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges entdeckten die Beamten insgesamt 11 Kanister im Fahrzeug mit einer Füllmenge von insgesamt knapp 300 Litern Diesel. Der Fahrer, ein 41jähriger Mann aus Kuden, wurde zu seiner Wohnanschrift begleitet. Hier fanden die Beamten noch insgesamt 500 Liter Diesel, welche in IBC-Containern im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses gelagert waren. Es erfolgt nunmehr ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den Kudener.

