POL-IZ: 220505.10 Heide: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Wilster (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter in Wilster nach derzeitigen Erkenntnissen ein Auto und einen Schuppen in Brand gesetzt. Beide Objekte fielen den Flammen komplett zum Opfer, die Schadenshöhe dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Gegen 01.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Mercedes in der Straße Rumflether Deich und zu einem in Flammen stehenden Schuppen Am Audeich aus. ...

mehr