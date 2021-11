Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211108.5 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Am Samstagvormittag hat eine Streife in Itzehoe die Drogenfahrt eines Mannes beendet. Der Betroffene musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Um 10.00 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Oelixdorfer Straße den Fahrer eines Volkswagens zu überprüfen. An einer Bushaltestelle stoppten die Einsatzkräfte schließlich den Golf und kontrollierten den alleinigen Insassen. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin durch den 22-Jährigen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Die Streife ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem Itzehoer an und untersagte ihm das Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs für die nächsten 24 Stunden.

Merle Neufeld

