Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210330.4 Oldendorf: Einbruch in Vereinsheim

Oldendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Oldendorf zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Die Täter entwendeten Elektronikartikel, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montag, 17.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Vereinsheim im Haferkamp. Sie stahlen einen Flachbildfernseher und Musikboxen im Wert von insgesamt 500 Euro. Außerdem drangen die Täter in einen Schuppen ein, entwendeten aus diesem jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

