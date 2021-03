Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210305.5 Kellinghusen: Polizei sucht Zeugen nach Jagdwilderei

Kellinghusen (ots)

Unbekannte haben in Kellinghusen Stahlschlingen an einem Maschendrahtzaun befestigt. Ein Reh verfing sich in einer dieser Schlingen und musste aufgrund der Verletzungen durch einen Jäger erlegt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 08.00 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin das in der Falle befindliche Reh am Maschendrahtzaun entlang des Lockstedter Weges. Ein Jäger erlöste das Tier von seinem Leid. Bei der anschließenden Absuche des Zaunes fanden die Polizisten weitere Stahlschlingen vor. Das ehemalige Kasernengelände wird durch diesen Zaun von dem Freigelände abgetrennt.

Die Stahlschlingen wurden sichergestellt. Eine Absuche nach weiteren Fallen wird vorgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Jagdwilderer geben können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

