Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201021.8 Heiligenstedten: Drogenfahrt und weitere Delikte

Heiligenstedten (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Heiligenstedten einen Autofahrer überprüft, der keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem war sein Wagen nicht angemeldet und nicht versichert.

Um 00.20 Uhr kontrollierten Beamte in der Hauptstraße einen BMW. Dabei stellten sie fest, dass der Wagen bereits seit Juni 2020 abgemeldet war und die Kennzeichen eines ebenfalls nicht mehr angemeldeten Audis trug. Damit war das Auto weder angemeldet noch versichert, was der Fahrer angeblich nicht wusste, da er den BMW nur geliehen haben wollte. Bereits zu Beginn der Kontrolle räumte der Itzehoer zudem ein, keinen Führerschein zu besitzen. Seine geröteten Bindehäute und die träge Pupillenreaktion deuteten auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hin. Einen Drogenvortest lehnte der 38-Jährige ab, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Einsatzkräfte ein und fertigten mehrere Anzeigen.

