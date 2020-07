Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200706.4 Itzehoe: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonnabend ist es einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufzudecken. Der war mit mehr als 1,1 Promille unterwegs.

Gegen 00.03 Uhr haben die Polizisten einen Fahrer mit einem VW Golf in der Neuen Straße angehalten und kontrolliert. Der 53-Jährige aus dem Kreis Steinburg gab auf Nachfrage an, dass er lediglich zwei Bier in den letzten Stunden getrunken habe. Während des Gesprächs mit dem Fahrer stellten die Ordnungshüter die glasigen Augen fest. Zudem musste sich der Betroffene mehrfach am PKW abstützen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille, worauf der Verkehrsteilnehmer sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

Der Autofahrer wird sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

