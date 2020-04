Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200420.5 Heide: Widerstand

Heide (ots)

Nach einem Streit in einer Heider Wohnung ist ein Beschuldigter einem Platzverweis nicht nachgekommen. Der daraufhin angeordneten Ingewahrsamnahme widersetzte er sich heftig, kam letztlich aber doch in eine Zelle.

Freitagmittag rückte eine Streife zu Beziehungsstreitigkeiten in die Apenrader Straße aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die Wohnungsinhaberin und ihren 32-jährigen Bekannten. Ein Vermitteln war zwischen dem Paar nicht möglich, so dass die Beamten gegen den in den Räumlichkeiten nicht wohnhaften Mann einen Platzverweis aussprachen. Weil der Aggressive dem nicht nachkam, sprachen die Polizisten ihm gegenüber die Ingewahrsamnahme aus. Nach dieser Ankündigung ging der uneinsichtige Aggressive einen Polizisten an, woraufhin Pfefferspray gegen ihn zum Einsatz kam. Trotz weiterhin heftiger Gegenwehr brachten die Streifen den Randalierer schließlich auf das Heider Revier, wo er sich nach richterlicher Anordnung der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Zwei Einsatzkräfte erlitten im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen, waren aber weiterhin dienstfähig. Der Heider wird sich wegen seines Verhaltens nun strafrechtlich verantworten müssen.

