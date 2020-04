Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200420.4 Itzehoe: Streife kassiert Führerscheine ein

Itzehoe (ots)

Nachdem sich in der Nacht zum Samstag zwei junge Menschen offensichtlich ein Rennen mit ihren Fahrzeugen geliefert haben, nahmen Beamte den Beschuldigten die Führerscheine ab und fertigten eine Strafanzeige.

Um 0.40 Uhr führte eine Streife auf einem Parkplatz in der Straße Brunnenstieg eine Verkehrskontrolle durch, als die Beamten aus Richtung der nahegelegenen Kreuzung zum Langer Peter lautes Reifenquietschen und deutliche Motorengeräusche vernahmen. Kurz darauf fuhren ein Volkswagen und ein Opel mit überhöhter Geschwindigkeit an den Polizisten in Richtung Hohenlockstedt vorbei. Die Einsatzkräfte brachen ihre Überprüfung ab und nahmen die Verfolgung auf. In der Kastanienallee entdeckten sie die Fahrzeuge schließlich auf einem Parkplatz. Die beiden Fahrzeugführer, ein Mann und eine Frau, äußerten sich zu dem Vorwurf, ein Rennen durchgeführt zu haben, nicht. Auch ihre beiden Begleiter machten keine detaillierteren Angaben. Die Beamten nahmen den beiden 19-Jährigen wegen des Verdachts des nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens die Führerscheine ab. Beide besaßen den Führerschein auf Probe, sie standen nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.

