Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191010.3 Itzehoe: Renitenter Ladendieb

Itzehoe (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Itzehoe am Mittwochnachmittag ergriff die Polizei den Täter, der sich heftig widersetzte und schließlich im Polizeigewahrsam landete.

Um 17.35 Uhr machte sich eine Streife auf den Weg in die Carl-Zeiss-Straße zum dortigen Lidl-Markt. Hier sollte sich ein Mann nach einem Ladendiebstahl aufhalten. Auf der Anfahrt erhielten die Beamten die Mitteilung, dass sich der Täter aus dem Geschäft entfernt hatte. Im Nahbereich trafen die Einsatzkräfte den Flüchtigen schließlich dann an - er trat äußerst aggressiv auf und bepöbelte die Polizisten. Nachdem der 20-Jährige einen Beamten geschubst hatte und dies zu widerholen versuchte, brachten die Ordnungshüter den Betrunkenen zu Boden. Hier trat und schlug er wild um sich und erst mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung gelang es, dem Renitenten Handfesseln anzulegen. Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten auf das Itzehoer Revier. Eine Richterin ordnete die Entnahme einer Blutprobe und die Gewahrsamnahme bis 23.00 Uhr an.

Neben dem Ladendiebstahl muss sich der 20-Jährige nun wegen seines gewalttätigen Verhaltens gegenüber den Beamten verantworten.

Merle Neufeld

