POL-IZ: 190523.5 Wrohm: Unfall mit mehr als zwei Promille

Nach der Meldung einer vermutlichen Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 203 am Mittwochabend hat die Polizei den verdächtigen Sattelzug samt Auflieger schließlich abseits der Fahrbahn entdeckt - der Fahrer war betrunken.

Kurz vor 22.00 Uhr meldete ein Zeuge einen gelben LKW, der auf der B 203 in Wrohm in Schlangenlinien in Richtung Lexfähre unterwegs sein sollte. Fahrend traf eine Streife den Laster nicht mehr an, denn zwischenzeitlich war dieser verunfallt. Er geriet von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinab und blieb seitlich in einem Graben liegen. Den 38-jährigen Fahrer befreiten Beamte aus seinem Führerhaus und stellten dabei Atemalkoholgeruch bei dem Verunglückten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Diese führte ein Arzt in einem Klinikum durch, wohin ein Rettungswagen den Schwerverletzten brachte. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen ihn.

An der Sattelzugmaschine mit Auflieger dürfte ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden sein. Für die Bergungsarbeiten war die B 203 zeitweilig gesperrt.

