Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190520.1 Kiebitzreihe: Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Unfall

Kiebitzreihe (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es zu einem Verkehrsunfall in Kiebitzreihe gekommen. Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr gegen einen geparkten PKW.

Gegen 02.40 Uhr war der Fahrer aus dem Kreis Steinburg in seinem Seat innerorts von Kiebitzreihe auf der Schulstraße in Richtung Siethwende unterwegs. Im Verlauf der Autofahrt geriet der 26-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem am Straßenrand geparkten Ford Transit. Der Unfallverursacher zog sich dabei keine Verletzungen zu. Bei ihm nahmen die Polizisten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses von Alkohol verantworten müssen.

Abschleppunternehmen bargen die PKW. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils 20.000 Euro.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell