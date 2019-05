Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190517.3 Itzehoe: Zeugen nach Bränden gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben gleich zwei Brände in Itzehoe Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz gehalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 23.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand in der Otto-F.-Alsen-Straße aus. Der dort brennende Container stand hinter einem Geschäft - ein Gebäudeschaden entstand nicht. Der Sachschaden dürfte sich auf 900 Euro belaufen.

Um 00.24 Uhr informierte ein Passant die Rettungsleitstelle über einen Mülleimerbrand am Fahrbahnrand in der Breite Straße. Der mit Papier hauptsächlich gefüllte Mülleimer brannte in voller Ausdehnung, als die Polizei eintraf. Die Ordnungshüter dämmten zunächst das Feuer unter Einsatz eines Feuerlöschers ein - die örtliche Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Eine Gefahr für die umliegenden Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Sachschaden wird auf 50 Euro beziffert.

Die Polizei schließt aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brandfälle einen Tatzusammenhang nicht aus. Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die zur Brandzeit, davor oder danach verdächtige Personen in Brandortnähe wahrgenommen haben, sollte sich unter der Telefonnummer 04821/60 20 bei der Polizei in Itzehoe melden.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell